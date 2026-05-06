Lukaku cerca un'ultima soddisfazione prima dell'addio: l'obiettivo per il finale di stagione

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Oggi alle 14:50 Rassegna Stampa di di @PieroMatrone

Ieri Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno e si è allenato individualmente dopo le settimane trascorse in Belgio.