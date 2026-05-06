Lukaku cerca un'ultima soddisfazione prima dell'addio: l'obiettivo per il finale di stagione

Lukaku cerca un'ultima soddisfazione prima dell'addio: l'obiettivo per il finale di stagioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Ieri Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno e si è allenato individualmente dopo le settimane trascorse in Belgio.

Ieri Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno e si è allenato individualmente dopo le settimane trascorse in Belgio. Il ritorno è stato anche l’occasione per un confronto con Antonio Conte, rimasto infastidito dal precedente blitz del giocatore senza un passaggio nel suo ufficio. Ora, però, la volontà comune sembra essere quella di chiudere nel migliore dei modi un rapporto “fatto di alti e bassi ma anche di uno scudetto dal sapore dolcissimo”, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Lukaku, addio in estate 

L’addio estivo appare ormai scontato, ma Lukaku vuole salutare lasciando il segno. Al Maradona, curiosamente, non ha ancora segnato in questa stagione e cerca “l’ultimo acuto” prima della separazione. 