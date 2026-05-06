Caso Lukaku, Conte valuta una passerella finale. Gazzetta: "Lo meriterebbe"

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L’addio estivo appare ormai scontato, ma Lukaku vuole salutare lasciando il segno. Al Maradona, curiosamente, non ha ancora segnato

Romelu Lukaku è tornato. Stavolta senza fughe improvvise né nuovi viaggi in programma. L'attaccante belga si è presentato regolarmente a Castel Volturno, lavorando a parte dopo le settimane trascorse in Belgio per recuperare la migliore condizione in vista del finale di stagione e del Mondiale. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione.

Lukaku, addio in estate

L’addio estivo appare ormai scontato, ma Lukaku vuole salutare lasciando il segno. Al Maradona, curiosamente, non ha ancora segnato in questa stagione e cerca “l’ultimo acuto” prima della separazione. Conte riflette su una possibile passerella finale: “Come bomber del quarto scudetto, lo meriterebbe”, sottolinea il quotidiano.