Gazzetta sicura: "De Bruyne vuole restare a prescindere da chi sarà l'allenatore"

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Secondo quanto riportato questa mattina dalla La Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne avrebbe intenzione di proseguire la propria avventura con il Napoli

Secondo quanto riportato questa mattina dalla La Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne avrebbe intenzione di proseguire la propria avventura con il Napoli anche nella prossima stagione. Il quotidiano sottolinea come il belga non voglia lasciare il club dopo appena un anno dal suo arrivo e sia anzi motivato dall’idea di disputare la Champions League da protagonista in maglia azzurra.

Molto dipenderà anche dalle valutazioni sul futuro della panchina, ma la sensazione è che De Bruyne possa restare, nonostante un ingaggio particolarmente elevato, a prescindere da chi sarà l'allenatore. La Rosea evidenzia inoltre come il talento e la visione di gioco del centrocampista rappresentino qualità fuori dal comune, tali da giustificare l’investimento fatto dal Napoli.