Con Conte si segna poco: solo tre allenatori hanno fatto peggio nell'era-ADL

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Il dato che colpisce maggiormente riguarda le partite chiuse senza reti: in 18 gare su 88, il 21%, il Napoli è rimasto a secco.

Il Napoli continua a inseguire risultati importanti, ma i numeri offensivi restano lontani dagli standard delle migliori stagioni dell’era De Laurentiis.La squadra di Conte ha segnato appena 52 gol, quarto attacco del campionato insieme alla Roma. Il dato che colpisce maggiormente riguarda le partite chiuse senza reti: in 18 gare su 88, il 21%, il Napoli è rimasto a secco. Una percentuale alta, che fotografa le difficoltà offensive vissute durante la stagione.

Conte, il confronto con gli altri allenatori sull'attacco

Nell’era De Laurentiis soltanto tre allenatori hanno fatto peggio sotto questo aspetto: Calzona con il 33%, Donadoni e Reja con il 22%. Numeri che alimentano il dibattito sull’efficacia del sistema offensivo e sulle possibili mosse future del club per ritrovare continuità sotto porta. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.