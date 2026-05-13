Caos calendari, Codacons pronto a chiedere rimborso biglietti acquistati dai napoletani per Pisa
TuttoNapoli.net
Tiene banco la questione legata ai tifosi del Napoli dopo il possibile rinvio della sfida contro il Pisa
Tiene banco la questione legata ai tifosi del Napoli dopo il possibile rinvio della sfida contro il Pisa. Come evidenzia La Repubblica, sono tanti i sostenitori azzurri che avevano già organizzato la trasferta acquistando i biglietti per la gara inizialmente prevista domenica mattina.
Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, molti tifosi napoletani provenienti da altre regioni italiane avevano già programmato viaggio e presenza allo stadio.
Nel pezzo del quotidiano si sottolinea inoltre che “tanti infatti potrebbero chiedere il rimborso, come già preannunciato dal Codacons”. Una situazione che rischia di generare ulteriori polemiche attorno alla gestione del calendario della Serie A.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
17 mag 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Pisa
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com