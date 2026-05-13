Caos calendari, Codacons pronto a chiedere rimborso biglietti acquistati dai napoletani per Pisa

Caos calendari, Codacons pronto a chiedere rimborso biglietti acquistati dai napoletani per PisaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Tiene banco la questione legata ai tifosi del Napoli dopo il possibile rinvio della sfida contro il Pisa

Tiene banco la questione legata ai tifosi del Napoli dopo il possibile rinvio della sfida contro il Pisa. Come evidenzia La Repubblica, sono tanti i sostenitori azzurri che avevano già organizzato la trasferta acquistando i biglietti per la gara inizialmente prevista domenica mattina.

Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, molti tifosi napoletani provenienti da altre regioni italiane avevano già programmato viaggio e presenza allo stadio.

Nel pezzo del quotidiano si sottolinea inoltre che “tanti infatti potrebbero chiedere il rimborso, come già preannunciato dal Codacons”. Una situazione che rischia di generare ulteriori polemiche attorno alla gestione del calendario della Serie A.