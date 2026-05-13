Rientro De Bruyne per il Pisa: le ultime da Castel Volturno

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Il Napoli torna oggi al lavoro al Training Center di Castel Volturno dopo il pareggio contro il Bologna.

Il Napoli torna oggi al lavoro al Training Center di Castel Volturno dopo il pareggio contro il Bologna. In attesa dell’ufficialità della Lega sull’orario della trasferta contro il Pisa, che dovrebbe disputarsi lunedì alle 20.45, Antonio Conte ha deciso di riprendere immediatamente la preparazione in vista di una sfida che può valere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Come sottolinea il quotidiano Il Corriere dello Sport, “la ripartenza è delicata”, perché agli azzurri manca ancora quel successo che consentirebbe di blindare definitivamente l’obiettivo europeo dopo i punti lasciati per strada contro il Bologna.

Grande attenzione, inoltre, è rivolta alle condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga non era presente nell’ultima sfida del Maradona a causa di “un trauma al volto rimediato in allenamento”, problema che lo ha costretto a dare forfait dopo l’applicazione di quattro punti di sutura nella zona dello zigomo.

Secondo quanto riferito dal Il Corriere dello Sport, lo staff medico del Napoli “monitorerà la situazione nelle prossime ore”, ma filtra “un cauto ottimismo” sulla possibilità di rivedere De Bruyne almeno tra i convocati per la trasferta contro il Pisa.