Alisson Santos si infiamma al Maradona: tutti i gol a Fuorigrotta

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Alisson Santos si è preso il Napoli. Gol, personalità e un impatto devastante al Maradona

Alisson Santos si è preso il Napoli. Gol, personalità e un impatto devastante al Maradona: il brasiliano è diventato nel giro di pochi mesi uno dei simboli della squadra di Antonio Conte, conquistando tifosi e ambiente con prestazioni sempre più decisive.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, “Casa dolce casa penserà tutte le volte che al Maradona si accende, sale sul palco e attira luci e applausi”. Non è un caso che tutti i suoi gol siano arrivati proprio a Fuorigrotta: prima la Roma il 15 febbraio, poi Torino, Cremonese e infine Bologna nell’ultimo turno di campionato.