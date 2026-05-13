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Bernardo Silva chiama Cr7, Tuttosport: "“Ditemi com’è la Juve”
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Tuttosport apre la propria edizione odierna con un focus su Bernardo Silva
Tuttosport apre la propria edizione odierna con un focus su Bernardo Silva, obiettivo di mercato della Juventus e protagonista di un curioso retroscena legato al mondo bianconero. Secondo il quotidiano torinese, il fantasista del Manchester City avrebbe contattato Danilo e Cristiano Ronaldo per raccogliere informazioni sull’ambiente juventino e sulla città di Torino.
“Ditemi com’è la Juve” è il titolo scelto in prima pagina da Tuttosport, che racconta l’interesse del portoghese nei confronti del club bianconero. Sullo sfondo resta anche la situazione di Dusan Vlahovic.
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