Summit Conte-ADL, Tuttosport: "Gli farà vedere dati per dimostrare che stagione è negativa"

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Al centro del dibattito ci sarebbe soprattutto la nuova linea strategica del club per il futuro.

Tuttosport prova ad anticipare quelli che potrebbero essere i temi centrali del confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte nel summit previsto nelle prossime settimane. Al centro del dibattito ci sarebbe soprattutto la nuova linea strategica del club per il futuro. Secondo il quotidiano torinese, il presidente azzurro avrebbe intenzione di avviare una vera rivoluzione: “Questa cura dimagrante prevede la dismissione dei calciatori con contratti faraonici”.

Tuttosport sottolinea infatti che “i prossimi acquisti dovranno essere nati massimo nel 2003”, evidenziando la volontà del club di abbassare sensibilmente l’età media della rosa dopo una stagione in cui il Napoli è stato indicato come una delle squadre più esperte d’Europa.

Il grande interrogativo resta però il futuro di Conte. Sempre secondo il giornale, De Laurentiis vorrebbe capire se l’allenatore sia disposto a guidare questa nuova fase del progetto tecnico: “Saprebbe Conte guidare questa trasformazione green di un Napoli che, con gli acquisti da lui voluti, è diventata la squadra più vecchia d’Europa?”.

Nel summit, inoltre, il presidente potrebbe presentare al tecnico anche alcuni dati legati al rendimento stagionale della squadra, nel tentativo di spiegare perché “la stagione non sia stata positiva”.