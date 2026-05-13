"Mi deve dire se vuole restare o va via": ADL si aspettava una risposta più chiara da Conte

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis resta uno dei temi più caldi in casa Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis resta uno dei temi più caldi in casa Napoli dopo il ko contro il Bologna. Quella del Maradona è stata l’ottava sconfitta stagionale in campionato, un dato che starebbe spingendo il presidente azzurro a valutazioni profonde sul futuro tecnico della squadra.

Il quotidiano sottolinea come De Laurentiis si aspettasse una risposta più chiara da parte di Conte rispetto alla domanda posta pubblicamente circa un mese fa durante il viaggio negli Stati Uniti: “Mi deve dire se vuole restare oppure andare via, altrimenti dovrò cercare un altro allenatore tra aprile e maggio”.

L’allenatore salentino, però, avrebbe evitato di sbilanciarsi pubblicamente anche dopo l’ultima sconfitta, rinviando ogni discorso diretto al confronto privato con il presidente: “Ne parlerò in privato con il presidente”, la posizione mantenuta dal tecnico azzurro.