Lukaku pensa solo al Mondiale: si valuta il possibile ritorno in patria

Lukaku pensa solo al Mondiale: si valuta il possibile ritorno in patriaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione più delicata riguarda soprattutto il centravanti belga

Il Napoli continua a fare i conti con l’emergenza in attacco in vista del finale di stagione. Antonio Conte, infatti, dovrà ancora rinunciare a David Neres e Romelu Lukaku, entrambi ancora indisponibili.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione più delicata riguarda soprattutto il centravanti belga: “Per il belga, in particolare, il Napoli continua a confrontarsi con la federazione del Belgio per valutare un possibile ritorno in patria”.

Il quotidiano romano aggiunge che Big Rom potrebbe proseguire il proprio percorso riabilitativo direttamente in Belgio, così da prepararsi al meglio in vista del prossimo Mondiale: “dove Big Rom, che è in scadenza nel 2027, potrebbe proseguire il percorso riabilitativo in vista del Mondiale”.