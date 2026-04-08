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Adl carica il Napoli, Corriere dello Sport: “Napoli da Scudetto”

Adl carica il Napoli, Corriere dello Sport: “Napoli da Scudetto”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
 Il Napoli continua a credere nella possibilità di difendere il titolo di campione d’Italia

“Napoli da Scudetto”. È questo il titolo scelto in prima pagina dal Corriere dello Sport, che pone l’attenzione sulle parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, recentemente insignito della cittadinanza onoraria di Los Angeles.

 Il Napoli continua a credere nella possibilità di difendere il titolo di campione d’Italia: a sette giornate dalla conclusione del campionato, il distacco dall’Inter capolista è di sette punti.