Prima pagina

Italia. Tuttosport: "Conte ct, ipotesi doppio incarico"

Italia. Tuttosport: "Conte ct, ipotesi doppio incarico"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Riflettori puntati anche sulla Nazionale, che potrebbe tornare nelle mani di Antonio Conte come si legge sulla prima pagina di Tuttosport

Riflettori puntati anche sulla Nazionale, che potrebbe tornare nelle mani di Antonio Conte come si legge sulla prima pagina di Tuttosport. A rafforzare questa ipotesi sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che non si opporrebbe a un eventuale ritorno dell’ex Ct sulla panchina azzurra.

Non viene esclusa nemmeno una soluzione particolare: quella del doppio incarico, con Conte commissario tecnico dell’Italia ma allo stesso tempo ancora alla guida del Napoli. Uno scenario complesso, ma che nelle ultime ore sta prendendo quota.