Prima pagina Scudetto, Il Mattino: "Missione impossibile? Napoli all'assalto di un sogno"

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Il sogno Scudetto resta quindi ancora vivo, nonostante fino a poche settimane fa sembrasse ormai sfumato

"Missione impossibile? Napoli all'assalto di un sogno". Così scrive il quotidiano Il Mattino che dedica ampio spazio in prima pagina allo sport e in particolare al Napoli, ancora in piena corsa per lo Scudetto. Il successo nel big match contro il Milan, deciso da una rete di Matteo Politano, ha restituito entusiasmo agli azzurri, che restano a sette punti dalla capolista Inter.

La squadra di Conte, però, ha compiuto un passo importante in classifica: grazie alla quinta vittoria consecutiva ha superato proprio il Milan, riprendendosi il secondo posto e rilanciando le proprie ambizioni.

Il sogno Scudetto resta quindi ancora vivo, nonostante fino a poche settimane fa sembrasse ormai sfumato. Il prossimo turno potrebbe risultare decisivo: il Napoli sarà impegnato al Tardini contro il Parma nella trentaduesima giornata, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze e mettere pressione all’Inter.