Come sta Hojlund? Le ultime in vista del Parma

vedi letture

Un segnale positivo per Conte, che potrebbe ritrovare presto una pedina importante in vista del finale di stagione.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Rasmus Hojlund. L’attaccante ha saltato Napoli-Milan a causa di un attacco influenzale, restando a casa per recuperare la migliore condizione fisica. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, la situazione è in netto miglioramento e lascia spazio all’ottimismo in vista della prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma domenica al Tardini.

Con ogni probabilità, i tempi di recupero non subiranno ulteriori slittamenti: Hojlund è atteso già nelle prossime ore al centro tecnico di Castel Volturno per riprendere ad allenarsi con il gruppo. Il quotidiano sottolinea inoltre che “saranno verificate le sue condizioni”, ma il riposo osservato negli ultimi giorni dovrebbe essere sufficiente per “smaltire definitivamente il problema”.