Panchina Italia, Gazzetta dello Sport: “Tutto dice Conte”
Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, arrivato in seguito alla terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, la Nazionale italiana guarda al futuro e valuta un profilo già noto per la panchina.
Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il nome più caldo sarebbe quello di Antonio Conte. Il quotidiano apre con un titolo emblematico: “Tutto dice Conte”, indicando l’ex tecnico come la figura ideale per rilanciare il movimento calcistico italiano, una scelta condivisa anche ai vertici federali.
Nel frattempo, da Napoli arriverebbero segnali di apertura. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti lasciato intendere una possibile disponibilità a liberare l’allenatore: “Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì”.
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