Gazzetta scrive già del dopo Conte: "Italiano resta nome gradito ad Adl"

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Tra i profili osservati con maggiore attenzione emerge quello di Vincenzo Italiano, tecnico in crescita e con un’identità di gioco ben definita

Il Napoli guarda al futuro e, tra le ipotesi sul dopo Antonio Conte, torna a farsi strada anche un possibile cambio di identità tattica. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il riferimento resta chiaro per De Laurentiis: “Il Napoli che l’ha rapito è stato quello di Sarri, 4-3-3”, un modello di gioco che potrebbe tornare d’attualità qualora si aprisse un nuovo ciclo tecnico.

In questo senso, l’attuale struttura della rosa offrirebbe già garanzie: “non mancano gli esterni (bassi e alti), non mancano le punte, né i centrocampisti, e dunque il materiale umano sembrerebbe adatto”. Una base che permetterebbe un’eventuale transizione senza stravolgimenti profondi.

Tra i profili osservati con maggiore attenzione emerge quello di Vincenzo Italiano, tecnico in crescita e con un’identità di gioco ben definita. “Ci sarebbe ben poco da svelare di Vincenzo Italiano, che in pectore sulla panchina del Napoli è stato accomodato ripetutamente”, sottolinea il quotidiano.