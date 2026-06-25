Allegri vuole Vicario, ma al Napoli serve prima una cessione per accontentarlo
Il Napoli continua a lavorare sul mercato dei portieri e uno dei nomi in cima alla lista di Massimiliano Allegri è quello di Guglielmo Vicario. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla strategia del club azzurro per rinforzare il reparto. Secondo il quotidiano, l'allenatore avrebbe individuato nell'estremo difensore del Tottenham il profilo ideale per la prossima stagione. "C'è poi un nuovo portiere da trovare: Max vuole Vicario", scrive la Gazzetta dello Sport, ricordando che il club inglese ha già individuato il sostituto dell'ex Empoli.
Allegri vuole Vicario, ma prima serve un'uscita tra i pali
Prima di affondare il colpo, però, il Napoli dovrà sfoltire il reparto. Il quotidiano sottolinea infatti che "deve partire almeno uno tra Meret e Milinkovic-Savic per affondare sull'ex portiere dell'Empoli", condizione ritenuta indispensabile per dare il via libera all'operazione.La volontà della società, comunque, è quella di soddisfare le richieste del nuovo allenatore. La Gazzetta dello Sport evidenzia che "De Laurentiis, però, vuole accontentare Max"
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