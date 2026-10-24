Condò mette pressione Allegri: "Se Gasperini lo batte, Napoli tagliato fuori"

Paolo Condò analizza Napoli-Roma e la nuova soluzione trovata da Allegri: De Bruyne regista al posto di Lobotka. Per gli azzurri la sfida può essere decisiva.

Nel suo fondo per l'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò si sofferma sulla sfida del Maradona e sulla mossa con cui Massimiliano Allegri ha rilanciato il Napoli in Champions: "È Napoli-Roma di oggi, per gli effetti che avrà su due percorsi ora divergenti, in futuro chissà. Il Napoli di coppa è uscito dai guai grazie a una mossa del vecchio Allegri, quello cui bastava cambiare posizione a due uomini per trasformare una squadra: l'arretramento di De Bruyne ha aggiustato il centrocampo, inserendo una catapulta (per McTominay) al posto di un teorico del passaggino (Lobotka)".

Condò: "Se Gasperini batte Allegri, lo taglia fuori"

Il giornalista sottolinea poi il peso che il risultato di oggi potrebbe avere sul cammino delle due squadre: "Se batte Gasperini si rimette in linea di galleggiamento, ma se Gasperini batte lui, lo taglia fuori e alimenta l'entusiasmo di una Roma che, a differenza delle altre grandi, sta riscuotendo parecchio dall'ultimo mercato". Condò allarga infine il discorso alle altre big: "Oscillando fra campionato e coppa, Milan e Juve continuano a scambiarsi lo status di grande più in crisi. Domani hanno due trasferte abbordabili, ma Amorim non ha ancora capito di non avere organico per tre competizioni, mentre Spalletti è alla vigilia di decisioni dirompenti".