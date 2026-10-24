Condò mette pressione Allegri: "Se Gasperini lo batte, Napoli tagliato fuori"
Nel suo fondo per l'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò si sofferma sulla sfida del Maradona e sulla mossa con cui Massimiliano Allegri ha rilanciato il Napoli in Champions: "È Napoli-Roma di oggi, per gli effetti che avrà su due percorsi ora divergenti, in futuro chissà. Il Napoli di coppa è uscito dai guai grazie a una mossa del vecchio Allegri, quello cui bastava cambiare posizione a due uomini per trasformare una squadra: l'arretramento di De Bruyne ha aggiustato il centrocampo, inserendo una catapulta (per McTominay) al posto di un teorico del passaggino (Lobotka)".
Condò: "Se Gasperini batte Allegri, lo taglia fuori"
Il giornalista sottolinea poi il peso che il risultato di oggi potrebbe avere sul cammino delle due squadre: "Se batte Gasperini si rimette in linea di galleggiamento, ma se Gasperini batte lui, lo taglia fuori e alimenta l'entusiasmo di una Roma che, a differenza delle altre grandi, sta riscuotendo parecchio dall'ultimo mercato". Condò allarga infine il discorso alle altre big: "Oscillando fra campionato e coppa, Milan e Juve continuano a scambiarsi lo status di grande più in crisi. Domani hanno due trasferte abbordabili, ma Amorim non ha ancora capito di non avere organico per tre competizioni, mentre Spalletti è alla vigilia di decisioni dirompenti".
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