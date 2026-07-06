ADL ritrova sé stesso: ripristinata la linea dei primi 20 anni di presidenza

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Aurelio De Laurentiis non è cambiato. Anzi, l'aveva fatto per il biennio con Antonio Conte. Ma ora è tornato sui suoi passi.

Tutto un altro Aurelio De Laurentiis. O, se qualcuno si fosse perso gli ultimi due anni, si potrebbe chiamare anche il solito De Laurentiis. Quello dei suoi primi vent'anni di presidenza, prima dell'avvento di Antonio Conte e delle spese folli sul mercato. Per la stagione del centenario, come si legge su La Repubblica, il presidente azzurro tornerà alla vecchia linea. Lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale.

De Laurentiis ritrova sé stesso

Ecco quanto si legge: "Per il Napoli che entra nel suo secondo secolo c’è una novità. Aurelio De Laurentiis ritrova se stesso. Lo stile di guida dei primi vent’anni di presidenza. L’avarizia costruttiva. La vocazione caparbia all’affare, lo spreco come incubo e rimorso, ma anche investimenti ragionati per puntare alle vittorie come alle plusvalenze. Quelle che per la seconda estate mancano. E lui sa perché, l’ha capito e pagato".

