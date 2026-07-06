Il Napoli ha un progetto da 100 mln per lo stadio: ecco l'idea di Bianchini

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La Repubblica oggi torna a parlare del rapporto tra il Napoli e il Comune, soffermandosi sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano ricorda come ieri, il 5 luglio, abbia segnato il 42° anniversario dell'arrivo di Diego in città e sottolinea l'importanza di superare le tensioni degli ultimi giorni per valorizzare un impianto che, anche grazie allo scudetto del 2025, continua ad attirare tifosi e turisti da tutto il mondo.

Il Maradona non si abbandona

Secondo Corbo, il Napoli potrebbe trarre enormi benefici da un utilizzo esclusivo dello stadio per diversi anni. Nell'editoriale viene citato anche il progetto del responsabile marketing Tommaso Bianchini, che prevede visite guidate, eventi ed esperienze immersive con l'intelligenza artificiale. Un'iniziativa che potrebbe generare fino a 100 milioni di euro l'anno, trasformando il Maradona in un polo di attrazione permanente nel nome di Diego, il cui mito continua a vivere anche attraverso i numerosi murales sparsi per la città.