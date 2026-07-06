Mai più così tanti infortuni: il preparatore di Allegri lavora già con quello del Napoli
Antonio Corbo, nel suo editoriale pubblicato su La Repubblica, si è soffermato sul passaggio da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, evidenziando uno dei temi più delicati dell'ultima stagione del Napoli: i numerosi infortuni muscolari. Il giornalista ricorda le difficoltà vissute dagli azzurri, tra l'eliminazione precoce dalla Champions League e una stagione segnata da ben 43 infortuni muscolari.
Emergenza infortuni, l'intesa negli staff può fare la differenza
Secondo Corbo, il nuovo corso potrebbe rappresentare una svolta anche sotto questo aspetto. Nell'editoriale si sottolinea infatti l'importanza della collaborazione tra Simone Folletti, pronto a raggiungere lo staff di Allegri, e Francesco Cacciapuoti, che resterà nel suo ruolo. "Incoraggia l'intesa negli staff. Simone Folletti in arrivo con Allegri già lavora sul programma con Francesco Cacciapuoti che rimane al suo posto. Basta infortuni, grazie", scrive Corbo, auspicando un deciso cambio di rotta nella gestione atletica della squadra.
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