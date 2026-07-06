Calciomercato Napoli, due le priorità di Manna: svelati i ruoli

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Le priorità del direttore sportivo Giovanni Manna sono chiare: un nuovo portiere e un terzino destro.

Il Napoli continua a lavorare senza sosta sul mercato, con l'obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa il più possibile definita già per l'inizio del ritiro di Dimaro Folgarida, fissato per il 17 luglio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le priorità del direttore sportivo Giovanni Manna sono chiare: un nuovo portiere e un terzino destro. La situazione tra i pali, però, è strettamente legata alle uscite. Come evidenzia la rosea, "il Napoli di oggi ha due priorità: il portiere e il terzino destro", ma per arrivare a un nuovo numero uno sarà prima necessario definire la cessione di Vanja Milinkovic-Savic.

Napoli, Manna accelera: priorità portiere e terzino destro. Prima, però, serve sfoltire la rosa

La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti che "per cercare un nuovo numero uno ci sarà bisogno prima della cessione di Vanja Milinkovic Savic (che piace al Besiktas e non solo)", confermando come il futuro dell'estremo difensore rappresenti uno degli snodi principali del mercato azzurro. Diverso, invece, il discorso relativo alla fascia destra. In questo caso Manna sta già portando avanti il lavoro per individuare il rinforzo richiesto da Allegri, ma parallelamente è impegnato anche nello sfoltimento dell'organico. Come si legge ancora sul quotidiano, "Manna è al lavoro per provare a sfoltire il più possibile la rosa prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, con partenza fissata per il 17 mattina"