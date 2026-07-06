Rinnovo McTominay, c'è una sorpresa: si discute per un'opzione

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Vanno avanti i contatti tra il Napoli e l'entourage di Scott McTominay per il rinnovo del contratto del centrocampista scozzese

Proseguono i contatti tra il Napoli e l'entourage di Scott McTominay per il rinnovo del contratto del centrocampista scozzese. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa sarebbe ormai entrata in una fase avanzata. Il quotidiano spiega che "Scott è al centro di una trattativa ormai anche piuttosto datata", ricordando come il suo agente sia stato a Napoli in diverse occasioni negli ultimi mesi e come, subito dopo la conclusione della stagione, abbia incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna per proseguire il dialogo.

Rinnovo McTominay, il Napoli tratta: si lavora per allungare il contratto fino al 2030 (con opzione)

L'obiettivo del club azzurro è trovare un'intesa definitiva, anche se restano ancora alcuni aspetti da definire. Come sottolinea il Corriere dello Sport, "c'è ancora qualcosa da sistemare sotto il profilo dell'ingaggio e della durata": domanda e offerta dovranno ancora avvicinarsi per arrivare alla fumata bianca. Attualmente il contratto di McTominay è in scadenza nel 2028, ma la proposta del Napoli prevede un prolungamento fino al 2030. Non è esclusa, inoltre, la possibilità di inserire un'opzione per estendere ulteriormente l'accordo fino al 2031, soluzione sulla quale le parti starebbero continuando a confrontarsi.