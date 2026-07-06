Ancelotti a casa, Corriere dello Sport: "Haaland fa piangere il Brasile"
L'apertura del Corriere dello Sport è tutta dedicata al trionfo della Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il quotidiano celebra il successo di Charles Leclerc con il titolo a tutta pagina "King Charles", dopo la vittoria a Silverstone che riaccende le ambizioni del Cavallino e rappresenta la 250ª affermazione della Ferrari in Formula 1. John Elkann parla di "momento storico", mentre Leclerc precede sul traguardo le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Il giovane Kimi Antonelli, in lotta per la vittoria, vede invece sfumare tutto a causa di un problema tecnico a dieci giri dalla conclusione.
Mondiali, Ancelotti eliminato da Haaland
In basso trova spazio anche il Mondiale 2026, con la Norvegia che elimina il Brasile grazie a Erling Haaland. Il titolo scelto è "Haaland fa piangere il Brasile", con il riferimento anche allo scandalo che ha coinvolto Balogun: dopo la squalifica revocata, l'attaccante potrà essere regolarmente in campo nei quarti di finale contro gli Stati Uniti.
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