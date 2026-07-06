Prima pagina Mercato Juve, Tuttosport su Spalletti: "Brahim fino alla fine"

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Il quotidiano celebra il trionfo di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna con il titolo "La Ferrari è tornata! Il Principe Charles"

La Ferrari torna protagonista e si prende la copertina di Tuttosport. Il quotidiano celebra il trionfo di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna con il titolo "La Ferrari è tornata! Il Principe Charles", esaltando il successo del monegasco a Silverstone davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. La vittoria viene raccontata come il segnale della rinascita del Cavallino, con Leclerc che interrompe il lungo digiuno di successi e rilancia le ambizioni del team di Maranello.

Juve, Spalletti vuole Brahim Diaz

Spazio anche al mercato della Juventus. Il titolo principale di calcio è dedicato a Luciano Spalletti: "Brahim fino alla fine". Secondo il quotidiano, il tecnico bianconero avrebbe contattato personalmente l'amministratore delegato del Real Madrid per tentare di convincere Brahim Díaz a trasferirsi a Torino, restando disposto ad aspettare il fantasista fino agli ultimi giorni della finestra di mercato. Sullo sfondo restano vive anche le piste che portano a Kolo Muani e Muharemovic.