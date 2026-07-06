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Balogun graziato, Gazzetta dello Sport: "Scandalo Mondiale"
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Il provvedimento, legato al fallo commesso dall'attaccante nella gara contro la Bosnia, ha alimentato forti polemiche.
La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a quello che definisce uno "Scandalo Mondiale", esploso dopo la decisione della FIFA di congelare la squalifica di Folarin Balogun in vista della sfida degli Stati Uniti. Il provvedimento, legato al fallo commesso dall'attaccante nella gara contro la Bosnia, ha alimentato forti polemiche.
Scandalo Mondiale: il caso Balogun accende le polemiche
Secondo il quotidiano, la scelta ha scatenato un'ondata di critiche, con gli Stati Uniti finiti nella bufera e il caso che ha assunto anche una connotazione politica. La Gazzetta evidenzia come Donald Trump abbia ringraziato la FIFA dopo la decisione, un elemento che ha ulteriormente alimentato il dibattito e i sospetti attorno alla gestione della vicenda.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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