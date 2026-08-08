L'agente di Allegri (e Gabriel Jesus) riaccende la fiamma dei tifosi azzurri

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A tenere banco è la visita dell'agente Giovanni Branchini allo stadio Patini, che rappresenta gli interessi sia del tecnico che dell'attaccante brasiliano

Prosegue il lavoro di Massimiliano Allegri e del suo Napoli a Castel di Sangro. Mancano ancora alcuni giorni prima che gli azzurri si tuffino definitivamente nella nuova stagione, ormai sempre più vicina. In Alto Sangro si stanno gettando le basi del nuovo Napoli targato Allegri, sotto lo sguardo attento dei tifosi, sempre presenti sugli spalti e pronti a farsi sentire, nel bene e nel male.

La visita di Branchini al Patini

A tenere banco nelle ultime ore, però, è stata la presenza di Giovanni Branchini sulle tribune dello stadio Patini. L'agente, tra i più influenti nel panorama internazionale, cura gli interessi dello stesso Massimiliano Allegri, e la sua presenza al ritiro potrebbe quindi essere legata anche a una semplice visita di cortesia al tecnico.

Il collegamento con Gabriel Jesus

C'è però un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi e agli addetti ai lavori: Branchini è anche l'agente di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano in uscita dall'Arsenal e alla ricerca di una nuova sistemazione. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la sua comparsa a Castel di Sangro è arrivata proprio il giorno successivo alla notizia, rimbalzata dai media brasiliani, di un forte interesse del Napoli per l'attaccante. Una coincidenza che ha riacceso l'entusiasmo del popolo azzurro e che promette di rendere ancora più vivaci i prossimi giorni di calciomercato.