Lukaku-Fenerbahce, il club turco forza la mano: la richiesta del Napoli

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Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Le piste arabe e la MLS restano sullo sfondo: nelle ultime ore a farsi più concreta è la trattativa con il Fenerbahce, il club che sta spingendo.

Tra le varie piste emerse nelle ultime settimane per il futuro di Romelu Lukaku, quella più concreta al momento porta al Fenerbahce. Le suggestioni legate all'Arabia Saudita e alla MLS restano sullo sfondo, mentre il club turco starebbe forzando la mano per arrivare a Big Rom, come riportato da Il Mattino.

Distanza sulla valutazione economica

Sul fronte economico, però, permane una distanza tra domanda e offerta. I turchi al momento non si spingerebbero oltre i 6-7 milioni di euro per il cartellino del centravanti belga, cifra ritenuta insufficiente dal Napoli. Gli azzurri infatti dovrebbero riconoscere al Chelsea una percentuale intorno al 40% sull'incasso della cessione, motivo per cui la richiesta del club partenopeo si attesta tra i 10 e i 12 milioni di euro, soglia considerata necessaria quantomeno per pareggiare le spese sostenute per il calciatore.

Il nodo Turchia e l'ottimismo del Napoli

Al netto della distanza economica, la vera incognita riguarda anche la disponibilità dello stesso Lukaku a trasferirsi in Turchia: una scelta non scontata, sulla quale è al lavoro da giorni il legale del giocatore per valutare ogni aspetto dell'operazione. Nonostante le difficoltà, in casa Napoli filtra comunque ottimismo, con la speranza di riuscire a sbloccare la situazione già entro il weekend.