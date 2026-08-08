Lukaku-Fenerbahce, il club turco forza la mano: la richiesta del Napoli
Tra le varie piste emerse nelle ultime settimane per il futuro di Romelu Lukaku, quella più concreta al momento porta al Fenerbahce. Le suggestioni legate all'Arabia Saudita e alla MLS restano sullo sfondo, mentre il club turco starebbe forzando la mano per arrivare a Big Rom, come riportato da Il Mattino.
Distanza sulla valutazione economica
Sul fronte economico, però, permane una distanza tra domanda e offerta. I turchi al momento non si spingerebbero oltre i 6-7 milioni di euro per il cartellino del centravanti belga, cifra ritenuta insufficiente dal Napoli. Gli azzurri infatti dovrebbero riconoscere al Chelsea una percentuale intorno al 40% sull'incasso della cessione, motivo per cui la richiesta del club partenopeo si attesta tra i 10 e i 12 milioni di euro, soglia considerata necessaria quantomeno per pareggiare le spese sostenute per il calciatore.
Il nodo Turchia e l'ottimismo del Napoli
Al netto della distanza economica, la vera incognita riguarda anche la disponibilità dello stesso Lukaku a trasferirsi in Turchia: una scelta non scontata, sulla quale è al lavoro da giorni il legale del giocatore per valutare ogni aspetto dell'operazione. Nonostante le difficoltà, in casa Napoli filtra comunque ottimismo, con la speranza di riuscire a sbloccare la situazione già entro il weekend.
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