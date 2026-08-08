Lukaku-Fenerbahce, il club turco forza la mano: la richiesta del Napoli

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Oggi alle 09:10 Rassegna Stampa di Daniele Rodia @danielerodia di Fonti preferite

Le piste arabe e la MLS restano sullo sfondo: nelle ultime ore a farsi più concreta è la trattativa con il Fenerbahce, il club che sta spingendo.