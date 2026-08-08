Gabriel Jesus in prestito? L'opzione più complicata: tutti i dettagli dell’affare
Continua a far discutere in casa Napoli il nome di Gabriel Jesus. Direttamente dal Brasile è rimbalzata la voce di un presunto interessamento del direttore sportivo Giovanni Manna per l'attaccante dell'Arsenal, il cui contratto con i Gunners scadrà nel 2027. A fare il punto sulla complessa vicenda è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
Un giocatore che fa ancora la differenza
Il quotidiano non nasconde la qualità del calciatore, sottolineando come Gabriel Jesus resti un elemento capace di incidere sugli equilibri di una squadra. Le difficoltà dell'operazione, però, non riguardano tanto il valore tecnico del brasiliano quanto una serie di fattori extra-campo che complicano il quadro.
Ingaggio alto e problemi fisici
Tra gli ostacoli principali, la Gazzetta indica innanzitutto l'elevato costo dell'operazione sul fronte stipendio: l'attaccante percepisce attualmente circa 9 milioni di euro netti a stagione, una cifra impegnativa per le casse azzurre. A questo si aggiunge un altro elemento di cautela, legato ai frequenti problemi fisici che negli ultimi anni hanno condizionato il rendimento del giocatore.
Il nodo contrattuale
Sul piano tecnico-contrattuale, infine, resta un anno di contratto tra Gabriel Jesus e l'Arsenal, circostanza che al momento renderebbe impraticabile anche l'ipotesi di un trasferimento in prestito, complicando ulteriormente i margini di manovra per un eventuale affondo del Napoli
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