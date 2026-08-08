Giovane, con Allegri è rinascita: il brasiliano ritrova smalto e posizione

Giovane, con Allegri è rinascita: il brasiliano ritrova smalto e posizioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:50Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Giovane sembra aver superato le difficoltà di inizio ritiro. Il tecnico azzurro lo vede da esterno nel tridente e lo testerà ancora nelle prossime partite

Cerca e sembra aver trovato nuova linfa l'attaccante brasiliano del Napoli Giovane, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino. Con Massimiliano Allegri il giocatore avrebbe ritrovato lo smalto smarrito nel corso di questo avvio estivo di stagione, complice la fiducia che il tecnico livornese ripone in lui.

Allegri lo conosce già bene

Non è un caso che Allegri creda nelle qualità di Giovane: il tecnico ne aveva già seguito da vicino la crescita un anno fa, quando il brasiliano militava nelle fila dell'Hellas Verona. Ora, alla guida del Napoli, l'allenatore vuole capire in che modo il giocatore possa incidere all'interno della nuova squadra azzurra.

La posizione da esterno nel tridente

Nelle amichevoli disputate finora, Giovane è stato schierato da esterno all'interno di un tridente offensivo, una collocazione che secondo Allegri potrebbe rappresentare la soluzione ideale per le sue caratteristiche. Nuove indicazioni arriveranno dai prossimi test, a partire da quello di questa sera contro il Celta Vigo, utile a valutarne l'affidabilità in quella zona di campo. Un banco di prova importante anche in vista del rientro del connazionale David Neres, con cui il brasiliano si giocherà spazio sulle corsie offensive.