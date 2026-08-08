Arriva il Celta Vigo a Castel di Sangro, sfida in campo e sul calciomercato

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La sfida contro i galiziani non sarà solamente in campo ma anche sul mercato per l'attaccante. In difesa resiste il nome del giocatore dei Blues

Un attaccante e un difensore. E' la lista della spesa di Massimiliano Allegri che in questo mese si aspetta dei rinforzi per il suo Napoli. E' un mercato mirato, quello della formazione partenopea, con la società alla ricerca di quegli elementi che possano permettere di far fare il salto di qualità alla squadra. La voglia di essere competitivi è tante e il presidente Aurelio De Laurentiis chiede al suo tecnico e alla sua squadra di rimanere a lottare per alti traguardi.

Doppia sfida per l'attacco

E per restare competitivi serve un elemento in attacco che possa fare la differenza. Il nome principale è quello di Exequiel Zeballos, giocatore di proprietà del Boca Juniors. Il giocatore però è seguito anche dal Celta Vigo che questa sera affronterà proprio i partenopei in amichevole. Una doppia sfida dunque per un giocatore che gli Xeneizes hanno messo fuori rosa.

Nodo formula per Badiashile

Per quanto riguarda la difesa invece il nome più caldo resta quello di Benoit Badiashile. II giocatore del Chelsea resta il primo della lista della società campana ma, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a frenare il tutto sono i Blues che non sono convinti della formula. Gli inglesi sarebbero propensi per una cessione in prestito con obbligo di riscatto condizionato mentre il Napoli preferirebbe il prestito con diritto.