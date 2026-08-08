Genoa, prove generali verso il Napoli: stasera il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo

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Il Genoa di Daniele De Rossi torna davanti al proprio pubblico per l'ultimo test estivo prima della Coppa Italia. Al "Ferraris" attesi oltre 6500 grifoni.

Prove generali di inizio stagione per il Genoa, che questa sera torna al Ferraris per affrontare il Deportivo La Coruna in un'amichevole che mette in palio il trofeo "Spagnolo". Per Daniele De Rossi si tratta dell'occasione per testare la squadra a otto giorni di distanza dall'esordio ufficiale in Coppa Italia, in programma domenica prossima alle 18.30 contro la vincente tra Ascoli e Potenza. Il test arriva quattro giorni dopo la sconfitta rimediata in un'altra amichevole estiva contro il Bournemouth, e servirà a mettere ulteriormente a punto la squadra in vista della nuova annata.

La probabile formazione

Con il tempo che stringe, De Rossi ha ormai le idee piuttosto chiare sull'undici da mandare in campo. Questa sera si potrà già intravedere un Genoa molto simile a quello che scenderà in campo sia nel match di Coppa Italia della prossima settimana sia nella prima giornata di campionato contro il Napoli. Il rientro di Ostigard permette al tecnico di schierare la difesa al completo, con Marcandalli e Vasquez, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Ellertsson e Norton-Cuffy. In attacco possibile impiego di Baldanzi e Vitinha alle spalle di Colombo.

Oltre 6mila tifosi sugli spalti

Anche il pubblico farà la propria parte, come da tradizione. Nonostante la serata estiva si annunci particolarmente calda, sono attesi almeno 6500 sostenitori sugli spalti del "Ferraris" per quella che rappresenta la prima gara casalinga stagionale del Genoa targato Daniele De Rossi.