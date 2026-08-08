Gabriel Jesus-Napoli, Gazzetta frena: "Per ora operazione non fattibile"

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Dal Brasile era rimbalzata la voce di un interesse del Napoli per l'attaccante. Ma La Gazzetta dello Sport ridimensiona le ambizioni azzurre.

Le ultime ore di calciomercato hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi del Napoli attorno a un nome nuovo: quello di Gabriel Jesus. Direttamente dal Brasile è arrivata voce di un presunto interessamento del direttore sportivo Giovanni Manna per l'attaccante dell'Arsenal, il cui contratto con i Gunners è in scadenza nel 2027. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Un'operazione complicata

Il quotidiano ridimensiona però gli entusiasmi, definendo l'operazione al momento non fattibile per le casse del Napoli. Secondo la Gazzetta, non basterebbe nemmeno la cessione di Romelu Lukaku a cambiare gli equilibri della trattativa: servirebbe anche l'addio di un altro attaccante, che si tratti di Lorenzo Lucca o di Noa Lang, per rendere sostenibile un eventuale assalto al brasiliano.

Troppi vincoli per una pista già difficile

Nel complesso, si tratta di una pista che parte già in salita, appesantita da troppe condizioni da soddisfare in un mercato in uscita ancora tutto da sbloccare. Il quotidiano non chiude comunque del tutto alla suggestione, ricordando come le vie del calciomercato restino imprevedibili: non è escluso che il Napoli, con il passare dei giorni, riesca a liberarsi delle pedine in esubero e magari anche a regalarsi qualche sorpresa in entrata prima della chiusura della sessione.