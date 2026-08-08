Schira, Allegri blinda Marianucci: l'Ajax osserva Noa Lang

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Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il tecnico azzurro punta con decisione sul giovane difensore per la stagione 2026/27.

Buone notizie in casa Napoli sul fronte Luca Marianucci. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, Massimiliano Allegri si è detto molto soddisfatto delle prestazioni offerte dal giovane difensore sia negli allenamenti che nelle amichevoli estive. Un rendimento che avrebbe convinto il club a puntare su di lui anche per la stagione 2026/27, inserendolo stabilmente nei piani della prima squadra.

L'Ajax alla finestra per Noa Lang

Capitolo cessioni, invece, per quanto riguarda Noa Lang. L'esterno olandese sarebbe finito nel mirino dell'Ajax, club presso cui l'esterno ha già militato in passato. Al momento, però, non risultano offerte ufficiali sul tavolo, né da parte del club olandese né tantomeno richieste dirette del giocatore: si tratterebbe per ora soltanto di un interesse concreto, non ancora tradotto in una vera e propria trattativa.

La valutazione del Napoli

Sul fronte economico, il Napoli avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Lang tra i 25 e i 30 milioni di euro, una richiesta che testimonia quanto il club azzurro consideri l'olandese una risorsa preziosa, anche in ottica di un possibile impiego come pedina di scambio nelle trattative in entrata legate al reparto offensivo.