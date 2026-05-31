Retroscena De Bruyne: ha scelto Napoli per una ragione rifiutando proposte più ricche
TuttoNapoli.net
"Voleva continuare a giocare in Europa. E voleva vivere ancora le emozioni delle notti di Champions. Però voleva anche divertirsi".
Kevin De Bruyne ha ancora un anno di contratto col Napoli, ma con delle parole emerse ieri ha fatto capire che dovrà esserci un confronto con il Napoli prima di decidere quale sarà il suo futuro. Anche perché le offerte non gli mancavano un anno fa e non gli mancherebbero neanche quest'anno evidentemente. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:
"Scegliendo il Napoli, De Bruyne aveva rinunciato a offerte molto più vantaggiose economicamente, dalla solita Arabia Saudita e soprattutto dagli Stati Uniti. Voleva continuare a giocare in Europa, nel calcio più importante. E voleva vivere ancora le emozioni delle notti di Champions. Però voleva anche divertirsi, cosa che evidentemente non èriuscito a fare sotto la guida di Conte".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina De Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…” di Davide Baratto
Le più lette
1 De Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com