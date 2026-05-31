Retroscena De Bruyne: ha scelto Napoli per una ragione rifiutando proposte più ricche

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"Voleva continuare a giocare in Europa. E voleva vivere ancora le emozioni delle notti di Champions. Però voleva anche divertirsi".

Kevin De Bruyne ha ancora un anno di contratto col Napoli, ma con delle parole emerse ieri ha fatto capire che dovrà esserci un confronto con il Napoli prima di decidere quale sarà il suo futuro. Anche perché le offerte non gli mancavano un anno fa e non gli mancherebbero neanche quest'anno evidentemente. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

"Scegliendo il Napoli, De Bruyne aveva rinunciato a offerte molto più vantaggiose economicamente, dalla solita Arabia Saudita e soprattutto dagli Stati Uniti. Voleva continuare a giocare in Europa, nel calcio più importante. E voleva vivere ancora le emozioni delle notti di Champions. Però voleva anche divertirsi, cosa che evidentemente non èriuscito a fare sotto la guida di Conte".