Lang può rilanciarsi: la possibile svolta a breve, i dettagli

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Napoli, Allegri punta su Lang, Lucca e Neres per più gol.

Il reparto offensivo del Napoli rappresenta una delle aree più interessanti su cui lavorerà Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Se da una parte i numeri realizzativi degli ultimi anni evidenziano la necessità di aumentare il contributo in termini di gol, dall'altra la rosa azzurra dispone già di elementi con il potenziale per colmare questo divario. Tra le certezze resta Matteo Politano, mentre diversi giocatori sono chiamati a compiere il definitivo salto di qualità.

Lang, Lucca e Neres: il Napoli aspetta la loro consacrazione

Grande attenzione sarà rivolta a Noa Lang, reduce da una stagione altalenante e desideroso di rilanciarsi dopo un periodo complicato.

Il Mondiale con la nazionale olandese potrebbe rappresentare la svolta per ritrovare fiducia e continuità. Anche Lorenzo Lucca, per il quale il club ha investito insieme all'esterno olandese circa 65 milioni di euro, dovrà fornire risposte importanti sul campo. Occhi puntati inoltre sul giovane Alisson Santos, che potrebbe finalmente trovare continuità e confermare le qualità che hanno spinto il Napoli a credere nel suo talento. Fondamentale sarà infine il recupero di David Neres, autore di un ottimo avvio di stagione prima dell'infortunio: il brasiliano resta una risorsa preziosa grazie alla sua capacità di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e dare imprevedibilità alla manovra offensiva.