Meret verso l'addio? Spunta la Juventus! E occhio all'ipotesi estero
Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi da chiarire in casa Napoli. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il club azzurro dovrà decidere le gerarchie tra i pali e scegliere se continuare con il portiere friulano oppure puntare su Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, intanto, non mancherebbero gli estimatori per Meret: “Ci sarebbero gli occhi di Spalletti su Alex Meret. Luciano lo riporterebbe molto volentieri a Torino: è il portiere dello scudetto azzurro”.
Per Meret spunta anche l'ipotesi estero
Attenzione anche alla pista estera: “Su Meret si potrebbe muovere anche Maldini, vicino al Fenerbahce: avrebbe fatto il nome del portiere italiano in uscita dal Napoli per i gialloblù”. L’agente Federico Pastorello resta in attesa di capire le intenzioni del nuovo allenatore: l’ultima parola spetterà ad Allegri.
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