Meret verso l'addio? Spunta la Juventus! E occhio all'ipotesi estero

vedi letture

"Su Meret si potrebbe muovere anche Maldini, vicino al Fenerbahce: avrebbe fatto il nome del portiere italiano in uscita dal Napoli per i gialloblù"

Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi da chiarire in casa Napoli. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il club azzurro dovrà decidere le gerarchie tra i pali e scegliere se continuare con il portiere friulano oppure puntare su Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, intanto, non mancherebbero gli estimatori per Meret: “Ci sarebbero gli occhi di Spalletti su Alex Meret. Luciano lo riporterebbe molto volentieri a Torino: è il portiere dello scudetto azzurro”.

Per Meret spunta anche l'ipotesi estero

Attenzione anche alla pista estera: “Su Meret si potrebbe muovere anche Maldini, vicino al Fenerbahce: avrebbe fatto il nome del portiere italiano in uscita dal Napoli per i gialloblù”. L’agente Federico Pastorello resta in attesa di capire le intenzioni del nuovo allenatore: l’ultima parola spetterà ad Allegri.