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Caos calendari, Il Mattino: “Calcio, che pasticcio”
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Così titola Il Mattino dopo la decisione della Prefettura di Roma di rinviare a lunedì 18 maggio il derby tra Roma e Lazio
“Calcio, che pasticcio”. Così titola Il Mattino dopo la decisione della Prefettura di Roma di rinviare a lunedì 18 maggio il derby tra Roma e Lazio, scelta che rischia di avere ripercussioni anche sulla corsa Champions e sul calendario delle altre squadre coinvolte col Napoli che attende di conoscere quando si giocherà la sfida al Pisa.
Secondo il quotidiano napoletano, il rinvio del derby avrebbe generato forte tensione all’interno della Serie A, tanto da spingere la Lega a presentare ricorso al TAR. Sullo sfondo resta anche l’attesa del Napoli, interessato agli sviluppi della vicenda nella lotta europea.
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