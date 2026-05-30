Allegri al Napoli, si aspetta il via libera dal Milan: nodo buonuscita da sciogliere con RedBird

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Massimiliano Allegri è destinato alla panchina del Napoli, ma prima deve liberarsi contrattualmente dal Milan, lo scenario.

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, ma solo in pectore: l'ufficialità non può ancora arrivare perché il tecnico livornese è formalmente ancora legato al Milan. Con uno stipendio di cinque milioni e mezzo netti ancora a carico del club rossonero, Allegri non può vincolarsi a una nuova società prima di aver raggiunto una risoluzione consensuale con i milanesi. Un passaggio burocratico ma tutt'altro che banale, che tiene in sospeso l'annuncio tanto atteso dai tifosi partenopei.

Buonuscita Allegri Milan, il nodo con RedBird: un milione di euro lordi da definire tra i legali dei club

Il cuore della questione è economico. Secondo la Gazzetta dello Sport, RedBird — proprietà del Milan — dovrà riconoscere ad Allegri la differenza tra quanto avrebbe percepito restando in rossonero e quanto gli verrà corrisposto da De Laurentiis: in termini pratici, circa un milione di euro lordi. I rispettivi legali sono al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti. Il Milan non intende fare concessioni extra rispetto a quanto stabilito all'epoca del contratto, e lo fa sapere in modo indiretto lasciando trapelare le proprie posizioni dall'interno della sede.

Allegri Napoli, quando arriva l'annuncio: si attendeva la risposta da Houston entro il 3 giugno

Sul fronte dei tempi, la Gazzetta indica una data spartiacque: fino al 3 giugno Allegri non avrebbe potuto essere annunciato ufficialmente sulla panchina del Napoli. Si attendeva in quei giorni una risposta da Houston, sede della proprietà di RedBird, per sbloccare definitivamente la situazione. Un'attesa che tiene tutto in stand-by, dall'annuncio alla pianificazione del mercato estivo, con De Laurentiis pronto a comunicare tutto non appena il nodo sarà sciolto.