Allegri nuovo allenatore del Napoli: attesa per l'ufficialità, la presentazione a fine giugno?

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Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo tecnico del Napoli, ma mancano ancora l'ufficialità e la data della presentazione

L'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli è ormai cosa fatta, ma si attende ancora il comunicato ufficiale. Il tecnico livornese deve prima completare la propria separazione dal Milan, dopo di che potrà legarsi agli azzurri con un contratto biennale. L'annuncio arriverà come da tradizione direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis attraverso il suo profilo sul social X, canale ormai consolidato per le comunicazioni più importanti del club partenopeo.

Presentazione Allegri Napoli: niente conferenza la prossima settimana, De Laurentiis vola a Los Angeles

La presentazione ufficiale di Allegri non avverrà nella prossima settimana. Secondo quanto riporta Il Roma, il presidente De Laurentiis partirà venerdì per Los Angeles e farà rientro in Italia soltanto il 25 giugno. Il giorno seguente è in programma il matrimonio del ds Giovanni Manna, appuntamento che occuperà ulteriormente l'agenda del club. L'evento di presentazione è dunque destinato a slittare, con i tempi che si accorciano ma restano ancora gestibili.

Allegri presentato a Napoli come Garcia e Conte: location di lusso in attesa del ritiro di Dimaro il 17 luglio

Prima che si ragioni sulla presentazione del nuovo tecnico, giovedì è in programma a Palazzo Petrucci la conferenza stampa congiunta per illustrare i ritiri estivi di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro. Con la partenza per il Trentino fissata al 17 luglio, il club avrà a disposizione tempo sufficiente per organizzare un evento di alto profilo per Allegri, sulla scia di quanto fatto in passato per Rudi Garcia al Museo di Capodimonte e per Antonio Conte a Palazzo Reale.