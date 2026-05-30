Rivoluzione in difesa? Da Gila a Kovar, tutti i nomi per il nuovo Napoli

vedi letture

Il Napoli lavora su ogni casella del reparto arretrato: si muove per un nuovo portiere, cerca rinforzi sulle fasce e valuta i profili per la difesa centrale

Tra i pali il Napoli monitora con interesse Matej Kovar, portiere 26enne della nazionale ceca di proprietà del Bayer Leverkusen. Il suo nome era già noto agli azzurri: fu proprio lui l'avversario nella peggior serata europea del club in quasi cent'anni di storia, il clamoroso 6-2 subito in Olanda contro il PSV, dove Kovar giocava in prestito. Qualsiasi trattativa dovrebbe passare per i tedeschi. Nel frattempo, le quotazioni di Alex Meret sembrano in risalita: l'italiano potrebbe restare il titolare anche nella prossima stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport

Terzini Napoli: Khalaili per la destra, Gutierrez e Spinazzola confermati a sinistra

Sulla fascia destra il ds Manna lavora da tempo per trovare un'alternativa a Di Lorenzo: il profilo più caldo è quello di Anan Khalaili, terzino israeliano 21enne dell'Union Saint-Gilloise, costantemente nei radar del club. A sinistra la situazione è più definita: Miguel Gutierrez è confermato e Leonardo Spinazzola è pronto al rinnovo. Restano invece da valutare i destini di Mathias Olivera e Pasquale Mazzocchi, entrambi in bilico.

Difensori centrali: Gila della Lazio l'obiettivo, rientrano Rafa Marin e Marianucci

Per la difesa centrale il blocco titolare è già delineato: Rrahmani, Buongiorno e Beukema rappresentano le certezze su cui costruire il reparto. Rientreranno dai rispettivi prestiti anche Rafa Marin, dal Villarreal, e Marianucci, dal Torino. Ma il vero obiettivo di mercato è Mario Gila: il centrale catalano della Lazio, 25 anni e una valutazione di circa 25 milioni di euro, è il profilo che piace di più alla dirigenza azzurra per completare il pacchetto difensivo.