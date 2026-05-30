Torna la difesa a quattro? Come cambia la squadra di Allegri, tutti i nomi ruolo per ruolo

vedi letture

Il Corriere del Mezzogiorno analizza come potrebbe strutturarsi il Napoli di Allegri con la difesa a quattro: pochi stravolgimenti rispetto all'attuale rosa

Tra i pali il nome indicato come riferimento è quello di Vanja Milinkovic-Savic, individuato come possibile titolare nella nuova gestione tecnica. Sulla fascia destra la certezza è Giovanni Di Lorenzo, pilastro della squadra e probabile capitano anche nel prossimo ciclo, eventualmente supportato da nuovi acquisti. A sinistra spicca il profilo di Miguel Gutierrez, apprezzato per qualità tecnica e propensione alla spinta. Più in bilico la posizione di Mathias Olivera, il cui futuro è ancora tutto da definire, anche se la sua duttilità potrebbe renderlo comunque utile ad Allegri. Lo rivela il Corriere del Mezzogiorno

Spinazzola-Napoli: il jolly della fascia che Allegri conosce dai tempi della Juventus

Un'altra pedina da non sottovalutare è Leonardo Spinazzola. L'esterno è un profilo che Allegri conosce molto bene dai tempi della Juventus, e questo fattore potrebbe rivelarsi determinante nel garantirgli un ruolo di rilievo nel nuovo progetto azzurro. La sua esperienza e la capacità di interpretare diversi sistemi di gioco lo rendono una risorsa preziosa in ottica difesa a quattro, dove la qualità sulle fasce risulta fondamentale.

Rrahmani, Buongiorno e Beukema: i centrali del Napoli di Allegri per la difesa a quattro

Al centro della difesa le certezze non mancano: Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno rappresentano il nucleo su cui costruire il reparto. A loro potrebbe aggiungersi Sam Beukema, difensore olandese che dopo una prima stagione in chiaroscuro punta a imporsi con continuità nelle gerarchie del club. Un terzetto che, se confermato, offrirebbe ad Allegri rotazioni di qualità e una coppia titolare già rodata, senza la necessità di interventi radicali sul mercato.