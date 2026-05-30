Rabiot al Napoli: con Allegri in panchina l'ipotesi si fa concreta, Anguissa la chiave

vedi letture

Allegri pensa già alla sua rosa e il primo nome per il centrocampo è quello di Adrien Rabiot. Il francese del Milan è da sempre un suo pupillo.

Ancora prima dell'ufficialità del suo ingaggio, Massimiliano Allegri sta già delineando mentalmente la squadra che guiderà per i prossimi due anni. E tra i nomi in cima alla sua lista spicca quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è da sempre un pallino del tecnico livornese: fu proprio Allegri a volere fortemente il 31enne ex PSG al Milan, riuscendo ad acquistarlo nell'ultimo giorno della scorsa sessione di mercato. Un investimento che ha dato i suoi frutti, con Rabiot protagonista in rossonero grazie a una presenza costante e determinante in mediana.

Anguissa lascia il Napoli? La partenza del camerunense aprirebbe la strada a Rabiot a centrocampo

Secondo quanto riporta Repubblica, il destino di Rabiot in azzurro è strettamente legato a quello di Frank Anguissa. Un'eventuale partenza del centrocampista camerunense libererebbe risorse economiche e uno spazio tattico di primaria importanza, rendendo quasi automatico l'accostamento al francese. Il ruolo è lo stesso, il profilo è quello giusto, e il feeling con Allegri è già dimostrato: tutti gli elementi sembrano allinearsi per trasformare questa suggestione in una trattativa concreta.

Rabiot-Napoli, calciomercato 2026: gradimento reciproco, entrambi pronti a continuare insieme

A rendere l'operazione ancora più percorribile c'è un fattore fondamentale: la volontà di entrambe le parti. Né Allegri né Rabiot avrebbero difficoltà a proseguire la loro collaborazione in una nuova avventura, questa volta all'ombra del Vesuvio. Il rapporto umano e professionale costruito al Milan rappresenta una base solida su cui impostare un nuovo progetto, e il Napoli potrebbe rivelarsi la destinazione ideale per consolidare ulteriormente un sodalizio già collaudato ad alti livelli.