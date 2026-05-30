Prima pagina Un mercato pieno di colpi per Inter e Juventus, La Gazzetta dello Sport: "Diversi i colpi in programma"

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"L'impaziente inglese" titola La Gazzetta dello Sport in apertura soffermandosi sulle mosse di calciomercato dell'inter e in particolare sulla voglia nerazzurra di Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool spinge per firmare con l'Inter e lasciare il Liverpool: sarà il primo colpo per la formazione di Chivu, può arrivare già a inizio giugno.

Spazio anche alla Juventus con la proprietà e il tecnico spiazzati dai mancati arrivi di Alisson e Robertson, che sembravano a un passo ed è pronto un mercato da Scudetto con Brahim Diaz e Kim come primi obiettivi. Il summit della Continassa non cambia gli scenari: l'allenatore chiede 5-6 innesti di spessore, però lascerà lavorare i dirigenti chiamati a una sterzata.