Sia Allegri che Alvini hanno tirato un sospiro di sollievo alla vigilia di Napol-Frosinone: il motivo

Buone notizie per Allegri e Alvini alla vigilia del match del Maradona: McTominay e Raimondo tornano a disposizione, anche se difficilmente partiranno titolari.

Due recuperi importanti possono cambiare Napoli-Frosinone anche a gara in corso. Massimiliano Allegri ritrova Scott McTominay dopo oltre un mese, mentre Massimiliano Alvini può nuovamente contare su Antonio Raimondo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dei ciociari è fin qui il grande protagonista della sua squadra con quattro reti nelle prime cinque giornate, il doppio di quelle realizzate da Hojlund.

McTominay e Raimondo possibili armi dalla panchina

"Se il Napoli avrà a disposizione McTominay dopo oltre un mese, il Frosinone invece recupera in extremis Antonio Raimondo, il suo goleador, l'uomo da 4 reti nelle prime cinque uscite di campionato: il doppio di Hajlund, per intendersi". Difficile immaginare entrambi dal primo minuto, ma potrebbero incidere nella ripresa: "Però potrebbero essere due armi decisive in uscita dalla panchina: uomini-gol pronti a prendersi la scena e a spostare gli equilibri. Napoli-Frosinone, infatti, sarà una partita a scacchi. E sbagliare una mossa potrebbe essere letale".