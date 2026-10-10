Napoli-Frosinone, allenatori agli antipodi: c'è una grande differenza tra Allegri e Alvini

La sfida tra Napoli e Frosinone mette di fronte due Massimiliano dal percorso molto diverso: Allegri cerca la svolta, Alvini vuole continuare a sorprendere.

Curriculum e pronostici lasciano spazio al campo. Napoli-Frosinone mette di fronte Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini, con i ciociari che arrivano al Maradona forti di un sorprendente avvio di campionato. La Gazzetta dello Sport sottolinea soprattutto le difficoltà incontrate finora dal tecnico azzurro: "L'avventura di Allegri a Napoli è stata fin qui come la salita verso il passo dello Stelvio: dura, complicata, faticosissima". Allegri è ancora alla ricerca della strada giusta per trasmettere alla squadra la propria mentalità.

"Napoli con tutto da perdere, Frosinone può divertirsi"

Molto diversa la situazione di Alvini: "Mentre Max cerca ancora il modo per trasmettere la sua mentalità e il suo credo calcistico agli azzurri, Alvini sembra invece un bambino davanti alla tv col joystick in mano, pronto a telecomandare il suo Frosinone dal primo all'ultimo istante di ogni partita". Da qui il paradosso evidenziato nell'analisi: "Il mondo alla rovescia, insomma. Il Napoli ha tutto da perdere, il Frosinone gli strumenti per continuare a divertirsi e per regalarsi un'altra giornata da ricordare".