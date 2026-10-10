Inizia il tour de force, CdM: Napoli in guerra con un plotone di feriti e acciaccati

Il quotidiano analizza il ciclo di nove partite che attende il Napoli e si sofferma sulla gestione degli infortunati, con particolare attenzione al rientro di McTominay.

La sfida di questa sera contro il Frosinone inaugura un mese che potrebbe già indirizzare una parte importante della stagione del Napoli. Nell'editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino ricorda che gli azzurri affronteranno nove partite prima della prossima sosta, tre in Champions e sei in campionato, comprese quelle con Roma, Juventus e Lazio: "Questo mese ci fa assaggiare la polpa della stagione". Un ciclo delicatissimo anche per Massimiliano Allegri, chiamato ad affrontarlo con "un plotone pieno di feriti e acciaccati" e con la consapevolezza che al termine di questo segmento "i giudizi su di lui saranno già sentenze di primo grado".

Zambardino: "Notizia ansiogena" sul possibile impiego di McTominay

L'editorialista sottolinea però l'ottimismo mostrato da Allegri sui recuperi: "L’uomo ci dice che sta recuperando giocatori, ci comunica che lui vede il barometro al bello". L'attenzione si concentra soprattutto su Scott McTominay, per il quale il tecnico ha annunciato la possibilità di giocare "venti o addirittura trenta minuti" già contro il Frosinone. Una prospettiva che Zambardino definisce "notizia ansiogena", ricordando come il certificato di idoneità sportiva dello scozzese sia arrivato soltanto tre giorni fa.