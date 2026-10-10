Tre ko in nazionale, CdM consiglia ADL: "Faccia come la Roma che anche per un'unghia..."

Vittorio Zambardino torna sull'emergenza infortuni del Napoli e critica la gestione della sosta per le nazionali.

La sosta per le nazionali e le conseguenze pagate dal Napoli sono al centro di un altro passaggio dell'editoriale di Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno. Il giornalista parla del "vero e proprio scandalo di una pausa nazionali con quattro partite", ricordando anche le parole di Lobotka e soprattutto i tre infortuni rimediati dagli azzurri, tra cui quelli di Favasuli e Vergara. Zambardino aggiunge provocatoriamente: "I club dovrebbero fare tutti come la Roma, che alla soglia delle soste fa diventare un’unghia rotta grave come un incidente mortale e in questo modo tiene a casa i giocatori chiave".

Zambardino: "Allegri qualcosa avrà pur chiesto al presidente"

L'editorialista si concentra poi sul recente passaggio di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno: "In settimana De Laurentiis ha incontrato a Castel Volturno sia il direttore Manna che Allegri. I media non sono riusciti a sapere se sia stata una riunione o un salutino veloce". Da qui un'altra critica alla comunicazione del club, definita "prassi di informazione sovietica", prima della conclusione: "Ma Allegri qualcosa avrà pur chiesto al presidente".