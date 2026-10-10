Napoli opaco, Carratelli: "Si è spenta la scintilla, ma Allegri sa come riaccenderla"

Carratelli analizza il difficile momento del Napoli tra infortuni, calendario e risultati deludenti. Per il giornalista il problema principale è soprattutto mentale.

Non sono il modulo o le scelte di formazione i veri problemi del Napoli in questo momento. È questo il punto centrale dell'editoriale di Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, che si interroga sulla possibilità di rilanciare una squadra reduce da una partenza deludente e alle prese con numerosi infortuni: "S’è vista sinora una squadra opaca, che non è più padrona del suo destino, che ha smarrito ogni convinzione e certezza, che si perde nelle difficoltà". Sullo sfondo anche un mercato che, secondo l'editorialista, non avrebbe rinvigorito abbastanza un gruppo "usurato da due anni stressanti e con troppi trentenni".

Carratelli: "Allegri ha l'esperienza per accendere la scintilla"

Il problema viene individuato soprattutto nell'atteggiamento: "Una squadra in cui si è spento il fuoco. Ecco il punto. Serve una scintilla per riaccendere quel fuoco". Carratelli non mette in discussione l'impegno, ma lo definisce "blando, scolastico", aggiungendo: "Manca la forza mentale prima che fisica per essere più forte delle avversità". Da qui la responsabilità condivisa tra tecnico e squadra: "Chi può e deve accedere la scintilla per una pronta riscossa? Allegri ha l’esperienza per accenderla. Ma, poi, sono i giocatori che vanno in campo".